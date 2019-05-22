Калининград, 22 мая, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk и самолёт-шпион RC-135V ВВС США совершили многочасовые полёты вдоль границ России в прибалтийском регионе, сообщают 22 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Defense.gov RC-135V

Взлетевший с авиабазы на Сицилии RQ-4B Global Hawk пять часов летал у северной границы Калининградской области в воздушном пространстве Литвы, а затем четыре часа летал над Эстонией у границ Ленинградской и Псковской областей.

Почти одновременно у юго-западной границы Калининградской области в небе Польши и над Балтийским морем был замечен самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл.

Напомним, чаще всего воздушные разведчики США и стран НАТО курсируют возле российских баз в Сирии, у северо-западных границ России, возле Крыма и побережья Краснодарского края.