Москва, 22 мая, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Участок Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт на ремонт в предстоящие выходные, 25 и 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта метро

Как уточняется, в течение двух дней для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».

Станция «Киевская» будет открыта для проезда по Кольцевой линии и пересадки на Арбатско-Покровскую и Филёвскую линии, а станция «Кунцевская» — для пересадки и проезда по Арбатско-Покровской линии.

Сообщается, что на период закрытия станций будут запущены бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта, которые будут действовать с 5 часов утра до 2 часов ночи.

Работа станций возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена утром понедельника, 27 мая.

В пресс-службе уточнили, что временные ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и проведения других работ в рамках реконструкции наземного участка Филёвской линии.