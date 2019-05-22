Вашингтон, 22 мая, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Джейсон Гринблатт, спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, выступил в Совете Безопасности ООН, 22 мая передаёт агентство Associated Press.

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Гринблатт, один из авторов ожидаемого плана администрации Трампа по мирному урегулированию в Палестине, заявил, что для «сделки века» исламистам из сектора Газа нужно отказаться от насилия и призывов уничтожить Израиль.

Также Гринблатт назвал «большой ошибкой» отказ властей Палестины от участия в запланированной под эгидой США конференции по ближневосточному урегулированию.

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