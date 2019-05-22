Мехико, 22 мая, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не намерен «драться» с президентом США Дональдом Трампом из-за нелегальной миграции, 22 мая передает агентство Reuters.

(сс) Jonathan McIntosh Пограничная стена США с Мексикой

«Мы не собираемся драться», — заявил президент Мексики на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Трамп заявил, что Мексика «ничего не делает» для борьбы с нелегальной миграцией в Соединенные Штаты.

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