Президент Мексики не намерен «драться» с Трампом из-за мигрантов
Мехико, 22 мая, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не намерен «драться» с президентом США Дональдом Трампом из-за нелегальной миграции, 22 мая передает агентство Reuters.
(сс) Jonathan McIntosh
Пограничная стена США с Мексикой
«Мы не собираемся драться», — заявил президент Мексики на пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Трамп заявил, что Мексика «ничего не делает» для борьбы с нелегальной миграцией в Соединенные Штаты.
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