Воронеж, 22 мая, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Пациентка Воронежского онкологического диспансера скончалась 22 мая во время прохождения лучевой терапии на линейном ускорителе. По предварительным данным, причиной стал сбой оборудования. По факту смерти женщины начата доследственная проверка.

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Детали трагедии пока неизвестны. В региональном департаменте здравоохранения факт смерти пациентки подтвердили.

«Произошёл технический сбой оборудования, была констатирована смерть пациентки. Однако причинно-следственная связь не установлена. Назначена судмедэкспертиза, результатов которой мы ждём, чтобы ответить на все вопросы», — цитируют «Вести-Воронеж» представителя пресс-службы облздрава.

Тем временем в Следственном управлении СК начали доследственную проверку по факту смерти женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года следственные органы возбудили уголовное дело в связи со смертью 66-летней пациентки Воронежского онкологического диспансера. Дело было возбуждено по заявлению ее сына, который посчитал, что лечение велось неправильно. В марте этого года воронежские СМИ сообщили о визите в онкодиспансер силовиков.