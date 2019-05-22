Москва, 22 мая, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Около сотни новобранцев отправили 22 мая со сборного пункта Москвы для прохождения военной службы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Это одна из первых крупных отправок весеннего призыва 2019 года.

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Призывники отправятся в Московскую, Калужскую, Владимирскую, Калининградскую и Псковскую области. Им предстоит служба в частях ВДВ, ВКС, ВМФ, а также в Сухопутных войсках Вооружённых сил РФ.

«С каждым годом годность к военной службе по состоянию здоровья призывников увеличивается в среднем на 2%. Это связано с тем, что молодые люди занимаются спортом, правильно питаются и много внимания уделяют своему здоровью. Что касается города Москвы, то процент годности призывников к военной службе составляет около 80%», — заявил председатель военно-врачебной комиссии городского военкомата Москвы Дмитрий Пономарев.

С напутственными речами перед новобранцами выступили начальник отдела и подготовки граждан к военной службе военного комиссариата города Москвы, представители правительства Москвы, регионального отделения ДОСААФ России, совета общественной организации «Совет родителей военнослужащих России», председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей» и ветераны.

Как сообщало ИА REGNUM, на службу в армию из Ингушетии весной 2019 года будут направлены 200 новобранцев.