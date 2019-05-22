Киев, 22 мая, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили направил письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о восстановлении его гражданства, передаёт 22 мая Интерфакс-Украина.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По информации агентства, письмо Саакашвили подал сегодня в администрацию президента адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — указал Саакашвили в письме.

Он подчеркнул, что на Украине ему не нужны «никакие должности и преференции».

Саакашвили также указал, что при наличии у Зеленского сомнений относительно целесообразности возвращения ему гражданства президент может поручить главе Госпогранслужбы предоставить ему право въезда с тем, чтобы он мог самостоятельно защитить свои права в суде.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Михаил Саакашвили в очередной раз сообщил, что рассчитывает вернуться на Украину, откуда он был выдворен в феврале 2018 года. Он также заявил, что при президенте Петре Порошенко его «совершенно искусственно лишили гражданства», и теперь, после смены власти, он надеется на его восстановление.