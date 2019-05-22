Пермь, 22 мая, 2019, 21:15 — ИА Регнум. В Перми для девочек установили повышенный проходной балл при приёме в первые классы гимназии №4. Об этом сообщают местные СМИ.

voron77 Гимназия №4. Пермь

Как пишет издание 59.ru, выписка из решения приёмной комиссии размещена на стенде учреждения. И родители будущих учащихся заметили, проходной балл там значится разный для мальчиков и для девочек (65,7 и 69,1 соответственно).

При этом лишь шестеро поступивших мальчиков набрали баллов больше, чем проходной для девочек, а около 20 девочек смогли бы поступить, если бы с баллами не было таких манипуляций.

В самой гимназии журналистам пояснили, что такое делается каждый год. Это необходимо для соблюдения в класах гендерного баланса, так как девочки более прилежные и на подготовительном отделении их было больше, чем мальчиков.

Примечательно, что в правилах приёма в гимназию такая ситуация не прописана. К вопросу подключилась детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова. В департамент образования Перми уже направлены соответствующие запросы.