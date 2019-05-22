Тверская область, 22 мая, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Одиннадцать учащихся одной из школ города Торопец Тверской области госпитализированы с симптомами отравления, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как сообщается, 22 мая одиннадцать детей в одном из общеобразовательных учреждений почувствовали себя плохо. Всех их доставили в больницу. В настоящее время состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.

Следственные органы начали доследственную проверку. На месте работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

По информации Tverigrad, инцидент произошел в Торопецкой гимназии им. патриарха Тихона. Нескольких пострадавших доставили в местную ЦПБ, а нескольких отправили на вертолёте санитарной авиации в детскую облбольницу.