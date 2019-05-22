Москва, 22 мая, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Портал «Светлая страна», в пилотном режиме запущенный «Россетями» в работу менее года назад и изначально работавший лишь в двух субъектах РФ — Калужской и Тверской областях, сегодня регистрирует заявки потребителей уже в 65 регионах страны. Сервисом пользуются около шести тысяч человек, при этом создатели площадки обращают внимание на ежемесячное увеличение количества новых регистраций. Энергетики к настоящему моменту обработали более двух тысяч заявлений, поданных жителями России.

Светлаястрана.рф

«Несмотря на то, что сайт пока функционирует в тестовом режиме, наблюдается рост активности пользователей, все чаще предпочитающих заявить о проблеме с электроснабжением посредством личного кабинета клиента. Если раньше для этих целей больше использовали call-центр, то теперь связаться с «Россетями» стало гораздо проще, причем находясь в любой точке России», — отмечают в пресс-службе компании.

На портале «Светлая страна» можно пожаловаться на перебои в электроснабжении, на низкое качество поставляемой электроэнергии, дефекты установленного электрооборудования. Максимум через 8 дней с момента размещения сообщения проблема будет решена, либо будет предоставлен ответ с указанием жестких сроков ее решения. Регистрация в личном кабинете на портале Светлаястрана. рф занимает не более двух минут.

Параллельно с развитием нового портала в дочерних компаниях ГК «Россети» продолжают работать более традиционные «горячие линии». Также обращения принимаются по официальному электронному адресу, на обычную почту или лично в Центрах обслуживания клиентов. Кроме того, у всех ДЗО холдинга работают официальные представительства в социальных сетях, где также можно сообщить о той или иной проблеме.

«В своей работе мы стараемся быть максимально открытыми, используя самые разные каналы связи. Портал «Светлая страна» создан для того, чтобы упростить коммуникацию с клиентом, которому теперь не требуется дополнительно выяснять, кто занимается обслуживанием того или иного электрооборудования. Достаточно указать адрес, где наблюдаются неисправности, и контактные данные заявителя. Обо всем остальном позаботятся «Россети», — отметили в холдинге.