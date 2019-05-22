Киев, 22 мая, 2019, 20:33 — ИА Регнум. НАТО и Европейский союз являются для Украины настолько важными «партнёрами», что без них она «не выживет», заявил 22 мая замглавы администрации нового президента Украины Вадим Пристайко.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

Пристайко напомнил, что стремление к членству в НАТО теперь закреплено в конституции Украины, и выразил надежду, что этого членства так же сильно вожделеет не менее половины жителей страны.

«Курс на НАТО зафиксирован в украинской конституции. И его разделяет как минимум половина украинского населения и большинство нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО — это те партнеры, без которых мы не выживем», — цитирует Пристайко сайт телеканала «112 Украина».

Напомним, в феврале текущего года Верховная рада Украины по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко внесла в конституцию страны курс в ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс ни разу не выразили готовности предоставить Украине полноправное членство.