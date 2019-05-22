В 13:00 на сайте ИА REGNUM Новости началась онлайн-конференция Генерального директора ООО " УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги" Игоря Веретельникова на тему: "Самостоятельное инвестирование на фондовом рынке: зачем, как и почему сейчас?". Ответы Игоря Веретельникова на вопросы читателей ИА REGNUM Новости можно прочитать на странице онлайн-конференции.

Справка ИА REGNUM Новости.

УРАЛСИБ Кэпитал - одна из старейших и наиболее известных инвестиционных и брокерских компаний в России, предлагающая полный спектр инвестиционно-банковских услуг. Ведущее положение УРАЛСИБ Кэпитал на российском рынке дополняется преимуществами доступа компании к мировому рынку благодаря офисам, расположенным в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Все это позволяет предлагать российским и иностранным клиентам УРАЛСИБ Кэпитал эффективные и не стандартные решения по управлению капиталом. Команда аналитиков УРАЛСИБ Кэпитал, одна из лучших в России, предлагает своим клиентам независимые оценки и инвестиционные стратегии, макроэкономический, стратегический и фундаментальный анализ по всем основным секторам российского рынка ценных бумаг. Наряду с глубоким анализом рынка акций, большое внимание аналитики компании уделяют рынку долговых и производных инструментов. УРАЛСИБ Кэпитал занимает лидирующие позиции на рынке рублевых облигаций, являясь одним из наиболее активных операторов вторичного рынка облигаций и сделок РЕПО. Команда профессионалов по операциям с долговыми инструментами также активно работает на рынке еврооблигаций и консультирует клиентов по вопросам формирования инвестиционных портфелей. Своим эксклюзивным клиентам УРАЛСИБ Кэпитал предлагает разработку персональных стратегий и оптимизацию инвестиционных возможностей.

УРАЛСИБ Кэпитал работает в тесном контакте с российскими эмитентами, предоставляя полный спектр услуг и консультаций, позволяющих успешно реализовывать планы и достигать стратегических целей, поставленных нашими клиентами. Команда корпоративного финансирования и консультирования УРАЛСИБ Кэпитал предлагает решения в области слияний и поглощений, реализации активов, реструктуризации бизнеса, выкупа акций, сделок с гибридными продуктами и долгового финансирования. Система интернет-трейдинга УРАЛСИБ Кэпитал открывает доступ ко всем ведущим российским торговым площадкам на платформе QUIK, позволяющей инвесторам принимать независимые, эффективные и гибкие инвестиционные решения.