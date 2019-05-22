Пекин, 22 мая, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Действия властей США в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei являются «типичной экономической травлей». Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И в рамках заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Kārlis Dambrāns Компания Huawei

«Использование США государственной силы для оказания беспричинного давления на такую частную китайскую компанию, как Huawei, представляет собой типичную экономическую травлю», — сказал Ван И.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США подвергли китайскую корпорацию Huawei жесточайшим санкциям. Фактически речь идёт о выдавливании компании с американского рынка, а также о создании ей проблем на международном рынке телекоммуникаций вообще.

Американские давление на Huawei осуществляется в рамках развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны против Китая. Напомним, что ещё в период предвыборной кампании Трамп заявлял, что видит Китай в качестве главного конкурента США на мировой арене. Придя к власти, Трамп поставил своей целью вернуть американский капитал из Китая и во что бы то ни стало не дать КНР добиться глобальной гегемонии.