Киев, 22 мая, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает, что у нового главы государства Владимира Зеленского не было законных оснований для роспуска Верховной рады и назначения внеочередных парламентских выборов. Об этом он написал 22 мая в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Верховную раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту, даже если это для него необходимо, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий главы государства», — написал Порошенко.

В данном случае, по его мнению, положения конституции не были соблюдены, и команда нового президента «начала деятельность с нарушения Основного закона». «Это точно не может не вызывать беспокойства», — отметил Порошенко.

Вместе с тем, несмотря на «незаконность» роспуска Рады, политическая сила Порошенко намерена участвовать в досрочных выборах.

«Моя команда будет участвовать в выборах в парламент и победит. В ближайшее время мы соберём съезд партии, на котором произойдёт очень серьёзное обновление и партии, и партийного списка», — сообщил экс-президент.

Напомним, Владимир Зеленский одним из первых своих указов после вступления в должность президента Украины распустил Верховную раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля 2019 года.