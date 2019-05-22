Ярославль, 22 мая, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Два жителя Ярославля обвиняются в серии краж из автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Все преступления совершались в ночное время в Заволжском районе Ярославля. Один из обвиняемых вскрывал автомобиль, второй следил за окружающей обстановкой. Следствием установлены факты краж 12 аккумуляторов из машин отечественного производства, также автоворы уносили с собой автомагнитолы, видеорегистраторы. Зафиксированы кражи сварочного аппарата и даже флакона с шампунем. В ряде случае из автомобиля сливалось топливо. Обвиняемым 25 и 27 лет. Уголовное дело будет рассматриваться Заволжским районным судом Ярославля.