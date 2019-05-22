Флоренция, Италия, 22 мая, 2019, 18:38 — ИА Регнум. В результате аварии с автобусом, произошедшей в итальянской Сиене, пострадали 12 граждан России, сообщает 22 мая RT со ссылкой на посольство РФ в Италии.

Tim Samoff

По имеющимся данным, в перевернувшемся автобусе пострадали 20 человек, некоторые из них остаются в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

При этом посольство России отмечает, что список пострадавших граждан РФ может пополниться, так как российские дипломаты проверяют списки пациентов других больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Италии на трассе Сиена — Флоренция перевернулся туристический автобус. Ранее сообщалось о гибели одной женщины и травмах 10 пассажиров.