Валдай, Новгородская область, 22 мая, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Общая протяжённость трёхполосных участков автодороги М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) на территории Новгородской области составляет 148,9 км, таких участков на трассе четыре, и они являются одними из самых аварийных: в 2018—2019 годах здесь произошло 65% ДТП. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о снижении аварийности на трассе М-10 шла речь сегодня, 22 мая, на седьмом открытом форуме прокуратуры Новгородской области в Валдае.

Russianhighways.ru Трасса «Россия» (Москва — Санкт-Петербург)

В ходе обсуждения участники форума отметили, что снижению числа ДТП на М-10 будет способствовать расширение проезжей части автодороги.

«Нельзя допускать, когда современные дороги имеют три полосы. Надо как можно скорее ликвидировать эту ситуацию», — заявил вице-президент межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Борис Баваров.

Он также насчитал 119 нерегулируемых пешеходных переходов на автомагистрали, что также, по мнению эксперта, влияет на аварийность на трассе.

По статистике ГИБДД, в 2018—2019 году 55% всех дорожно-транспортных происшествий на М-10 произошло из-за нарушения водителями скорости движения и правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытый форум прокуратуры Новгородской области состоялся в преддверии заседания Госсовета по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Помимо состояния аварийности на трассе М-10, обсуждалась и ситуация с безопасностью на новой высокоскоростной автомагистрали М-11, новгородский участок которой был введён в эксплуатацию летом 2018 года.

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