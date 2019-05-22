Екатеринбург, 22 мая, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Решение о месте строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано. Властям города следовало внимательнее изучить мнение людей во избежание массового недовольства. Об этом после семинара-совещания по вопросам национальной политики в Екатеринбурге заявил бывший глава Дагестана, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Екатеринбург.рф Место строительства

«Это гражданский вопрос, который возник в силу того, что решение было недостаточно проработано. Может быть, нужно было более внимательно изучить настроение людей, их пожелания, более тщательно подойти к выбору места», — приводит слова политика ТАСС.

Магомедов считает, что строительство собора — это «благая идея» и «ничего плохого в этом нет». Однако, по его словам, «создавая хорошее дело» нельзя ущемлять интересы «другой части населения». Он добавил, что на сегодняшний день «конфликт исчерпан», а храм будет построен там, где «горожане посчитают нужным».

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Напомним, с 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые акции протеста против строительства собора Святой Екатерины в городском сквере. Были задержаны почти 100 участников несанкционированных мероприятий, треть из которых получили от двух до 15 суток административного ареста.

Однако протесты принесли свои плоды: стройку остановили и городская администрация начала сбор предложений по возможным площадкам для возведения религиозного объекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве храма Святой Екатерины в настоящее время уже улажен. Большинство жителей Екатеринбурга, согласно данным ВЦИОМ, поддерживают его возведение, но считают, что место для него выбрано неудачно.

В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения о возможном месте строительства храма. Окончательное место будет определено по итогам опроса горожан. Однако, по словам губернатора, он обратится к мэру Александру Высокинскому с просьбой не включать при проведении опроса в число мест сквер у Театра драмы.