Нью-Йорк, США, 22 мая, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Аналитики Morgan Stanley ожидают роста нефтяных цен во второй половине 2019 года, 22 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно прогнозу, рост не будет большим — нефть марки Brent во второй половине года будет находиться в диапазоне $75−80 за баррель.

В настоящий момент «мировой эталон» находится ниже отметки $72 за баррель — рынок опасается глобального падения спроса из-за затянувшейся торговой войны США и Китая.

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