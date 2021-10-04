Воронеж, 22 мая, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Крупный логистический комплекс открылся под Воронежем 22 мая. Инвестпроект по строительству комплекса реализовала компания «Ренус Фрейт Логистикс» входит в немецкую Rhenus logistics). На церемонии открытия присутствовал заместитель председателя правительства области Сергей Честикин, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. На церемонии открытия логистического комплекса присутствовали представители посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Российско-Германской внешнеторговой палаты и бизнес-структур.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Немецкая компания открыла логистический комплекс в Воронежской области

Логистический комплекс включает в себя склад площадью 20 тысяч кв. м, оснащенный фреш-камерой для хранения скоропортящихся продуктов, а также офисные помещения, которые занимают 2,5 тыс. кв.м. Комплекс является составной частью проекта «Шелковый Путь Ренус», который связывает клиентов компании в Европе и Азии. Ориентирован новый логистический комплекс, прежде всего, на сельхозпредприятия. В частности, клиентом «Ренус Фрейт Логистикс» уже стал холдинг «ЭкоНива».

"Мы уже согласовали дальнейшие планы — будем строить еще один складской комплекс, в первую очередь, для хранения семян. Будем также развивать под эгидой Российско-Германской Внешнеторговой палаты проект таможенного «зеленого коридора», чтобы облегчить импорт и экспорт грузов», — сообщил генеральный директор ООО «Ренус Фрейт Логистикс» Олаф Метцгер.

Сергей Честикин отметил, что открытие комплекса «ООО «Ренус Фрейт Логистикс» дает дополнительный импульс развитию торгово-экономических и дружеских отношений Воронежской области с Германией.

«Правительство Воронежской области приветствует появление новых инвесторов, готово оказывать поддержку и развивать плодотворное взаимодействие», — отметил зампред правительства региона.

Группа компаний Rhenus входит в число ведущих европейских провайдеров комплексных логистических услуг. Основными направлениями деятельности являются контрактная логистика, транспортная логистика, портовая логистика и общественный транспорт. Компания имеет более 610 представительств по всему миру.