Москва, 22 мая, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступает за выход Великобритании из ЕС, но не может агитировать за жёсткий Brexit, так как боится раскола партии, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, высказавшейся в том смысле, что она не возражает против проведения второго референдума по Brexit.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Действительно, сейчас все реально запутались. И я, кстати, не думаю, что второй референдум спасёт дело, потому что есть риск, что он внесёт еще больше путаницы, — сказал Кагарлицкий. — Но с другой стороны, нужен какой-то юридический выход, который позволил бы на данный момент закрыть этот вопрос. Похоже, что ни один вариант соглашения не проходит, и тогда остаётся два варианта — либо референдум по Brexit, который приведёт к его отмене, что на данный момент возможно, либо на референдуме победят сторонники Brexit, и тогда это создаст условия для более жёсткой позиции Лондона. Становится возможным Brexit без соглашений».

При этом Кагарлицкий уточнил, что для лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина второй референдум по Brexit сейчас невыгоден.

«Во-первых, из-за того, что Лейбористская партия расколота по вопросу о Brexit, может быть, даже серьёзнее, чем консерваторы, — сказал эксперт. — А во-вторых, все знают о том, что Джереми Корбин является сторонником выхода, но при этом он не может агитировать за жёсткий Brexit. Он боится раскола партии, потому что в нынешней ситуации это может привести его к поражению. Если бы во время первого референдума он решился прямо высказаться за Brexit, то пожинал бы лавры победителя. Сейчас же, если он выскажется за жёсткий Brexit, это ослабит его позиции».

Что касается консерваторов, то они, по словам Кагарлицкого, рассчитали, что если они сейчас пойдут по очень жёсткому варианту Brexit, или наоборот, примут очень непопулярные меры, согласившись на условия Брюсселя, они подорвут свою репутацию окончательно и проиграют выборы.

«А без Brexit некоторые требования лейбористов будут трудновыполнимыми. Поэтому Корбин за Brexit, но хочет сделать его чужими руками. А Мэй лишает его такой возможности», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Тереза Мэй посулила парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexit, но поставила несколько условий.

«Мы впишем в текст вводной части к соглашению с ЕС, что парламент получит право проголосовать по второму референдуму. Но сторонникам второго референдума нужно сначала поддержать соглашение, а уже ко второму чтению представить свою позицию коллегам по парламенту», — сказала Мэй.

Кроме того, Мэй призвала Корбина поддержать законопроект о выходе Соединённого Королевства из ЕС.