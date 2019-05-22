Горно-Алтайск, 22 мая, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Центра развития Республики Алтай, где будут собираться предложения по формировании стратегии развития, открылся 22 мая в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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С инициативой создания центра выступил врио главы республики Олег Хорохордин. По его словам, решение связано с запросом населения на обновление системы управления.

Глава региона сообщил, что к участию в работе центра приглашаются представители разных политических и общественных объединений, национальных диаспор, в целом — все активные и неравнодушные граждане. Сформировать структуру управления Центра развития также предложено самим жителям.

«Дана установка на максимальную эффективность и пользу для жителей, а также открытость, честность и прозрачность работы», — подчёркивают в республиканском правительстве.

Олег Хорохордин пообещал, что поступившие предложения будут обсуждаться с привлечением экспертов. Разработанный проект стратегии также будет принят публично, а в дальнейшем правительство будет информировать жителей о её реализации.

«Это будет не формальное мероприятие для галочки, которое сойдет на «нет» после выборов, это действительно масштабная акция по формированию новой, открытой для граждан политики», — цитирует пресс-служба заявление Хорохордина.

«Убеждён, что у многих жителей нашей республики есть что сказать, есть понимание процессов в близких им сферах, есть конкретные замечания и предложения, что ещё можно сделать для улучшения ситуации в регионе. Сейчас — именно такой момент», — отметил Хорохордин на своей странице в «Инстаграм».

https://www.instagram.com/p/Bxw7wADgUnH/

Ранее Хорохордин пригласил жителей Алтая и тех, кто хочет работать в республике, принять участие в региональном аналоге всероссийского проекта «Лидеры России» — открытом конкурсе по отбору управленческих кадров «Команда РАзвития». Первый этап конкурса стартовал 20 мая. Подать заявку и зарегистрироваться можно на сайте www.ра2019.рф. Возрастные рамки для участников конкурса — 25−55 лет, обязательно наличие высшего образования, отсутствие судимости и минимальный управленческий опыт.

Напомним, что Хорохордин и сам является выпускником своего рода кадрового конкурса — президентской программы подготовки управленческого кадрового резерва, так называемой «школы губернаторов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оператором алтайского кадрового конкурса выступит Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Анонсируя старт проекта, Олег Хорохордин заверил, что при его проведении и выборе победителей «любые манипуляции по родственным или еще каким-либо связям, будут полностью исключены».

Успех первого конкурса «Лидеры России» мотивировал глав целого ряда регионов — в основном, представителей новой волны, использовать предложенные механизмы для развития социальных лифтов. Кадровые конкурсы прошли в Самарской, Нижегородской областях, Забайкальском крае.