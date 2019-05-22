Людиново, Калужская область, 22 мая, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Порядка 190 миллионов рублей планируется направить в Калужской области из федерального и местного бюджетов на экологическую реабилитацию Людиновского водохранилища в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 мая в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото предоставлено министерством природных ресурсов и экологии Калужской области Водохранилища в городе Людиново.

В рамках областного проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в настоящее время уже завершены конкурсные процедуры на проведение работ, связанных с экологическим возрождением водохранилища в городе Людиново. Контракт с победителем будет заключен 1 июня.

«Людиновское водохранилище самое крупное в области. Оно является не только источником водоснабжения и местом отдыха жителей города, но и памятником природы регионального значения. Сохранить этот уникальный природный объект для будущих поколений — наша задача», — считает министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

Напомним, калужское министерство принимает участие в реализации национального проекта «Экология» по четырем направлениям — «Чистый воздух», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов». Цель последнего — улучшение экологического состояния калужских рек Жиздры и Каменки, Яченского водохранилища и других водоемов региона.