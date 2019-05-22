Калуга, 22 мая, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в российско-вьетнамском деловом форуме, организованном в Москве торгово-промышленными палатами двух стран при поддержке Посольства Вьетнама в России. В работе форума принял участие премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области заинтересованы в расширении сотрудничества с Вьетнамом

В составе вьетнамской делегации — представители профильных министерств и порядка тридцати различных компаний, в том числе сфер IT и телекоммуникации, энергетики, строительства, сельского хозяйства, легкой промышленности, медицины. С российской стороны в форуме также участвовали официальные лица и руководители бизнеса.

Открыл форум президент ТПП России Сергей Катырин. С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, заместитель руководителя Министерства экономического развития РФ Азер Талыбов, президент ТПП Вьетнама Ву Тьен Лок.

Выступающие подчеркивали взаимный интерес в развитии отношений между государствами и расширении сотрудничества в экономике, торговле и других областях, что особенно символично в связи с тем, что 2019−2020 годы объявлены «перекрестными» годами России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

В частности, Максим Акимов отметил, что «многолетняя проверенная испытаниями в разные исторические периоды дружба наших стран и народов сегодня является прочным фундаментом для развития деловых контактов». Он назвал Вьетнам ключевым партнером нашей страны в Юго-Восточной Азии. На эту страну приходится сегодня треть всего объема торговли со странами ОСЕАН, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, Вьетнам стал первым государством в мире, с которым Евразийским экономическим союзом заключено соглашение о свободной торговле. Зампред правительства РФ выразил уверенность, что и далее динамика развития деловых отношений между Россией и Вьетнамом будет активно расти, а совместно проводимый форум придаст этому процессу новый импульс.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Анатолий Артамонов в своем обращении также высказал необходимость укрепления дружеских и деловых связей между государствами.

«С каждым годом внешнеторговый оборот Калужской области и Вьетнама растет, в 2018 году он составил 110 миллионов долларов США, — отметил он. — И, что особенно важно, в товарообороте присутствует высокотехнологичная продукция». В качестве положительного примера инвестиционного сотрудничества он привел реализацию в нашем регионе вьетнамской компанией «Ти Эйч Рус» масштабного проекта строительства животноводческих комплексов и молокоперерабатывающего завода: «Это один из крупнейших проектов в области. Мы оказываем руководству компании всемерную поддержку. Надеюсь, что это станет отправной точкой для новых совместных проектов».

Губернатор подчеркнул, что в области созданы все необходимые условия для успешной работы инвесторов. В числе перспективных направлений он назвал сельское хозяйство, лесную и деревообрабатывающую промышленность, развитие городской среды, строительство инженерной инфраструктуры, машиностроение, фармацевтику, IT-сферу, а также логистику.

«В Калужской области расположен один из крупнейших в стране логистических центров «Фрейт Вилладж Ворсино». География маршрутов грузоперевозок постоянно расширяется, сегодня они осуществляются в том числе из городов Вьетнама, — добавил губернатор. — Вместе с тем Калужская область готова содействовать развитию отношений с Вьетнамом в гуманитарной сфере, а также между регионами двух стран».

В ходе форума был представлен деловой и инвестиционный климат Вьетнама, предприниматели обеих стран обменялись информацией о потенциале для установления партнерских отношений.

22 мая в Москве также состоялись переговоры председателя Правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука.

По итогам встречи был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве. В частности, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и председатель народного комитета вьетнамской провинции Биньтхуан Нгуен Нгок Хай подписали соглашение об осуществлении регионами международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической и социально-культурной сферах.

Стороны намерены взаимодействовать по ряду направлений. Помимо экономики и торговли, в науке и сфере высоких технологий, в образовании и здравоохранении, культуре, спорте, туризме, молодежной политике, а также в градостроительстве, развитии информационных технологий, охране окружающей среды и в других областях, представляющих взаимный интерес. Планируется обмен информацией по различным направлениям взаимодействия, оказание содействия хозяйствующим субъектам в проводимых сторонами ярмарках, выставках и других мероприятиях.