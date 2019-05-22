Киев, 22 мая, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Новым главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка, сообщает 22 мая Liga.net со ссылкой на заявление замглавы администрации украинского президента Руслан Рябошапки.

Gov.ua Александр Данилюк

По его словам, вопрос о назначении Данилюка уже решен и даже указ уже подписан.

По словам замглавы администрации украинского президента, указ будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, ранее печально известный секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку.