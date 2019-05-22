Ярославль, 22 мая, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Арки в форме сердец в Ярославле, которые были установлены по инициативе предыдущего мэра города Владимира Слепцова, превратились в «ржавые скелеты». Об этом на заседании комиссии в муниципалитете Ярославля заявила депутат Евгения Овод.

Проспект Ленина

После установки арок летом они украшались живыми цветами, которые высаживались в саму конструкцию, а зимой — хвойными ветками. После отставки Слепцова следить за арками перестали.

«Там стоят остовы, скелеты этих сердец, все проржавевшие. За чей счет город устанавливал эти сердца и почему в этом году их не благоустроивают?» — спросила депутат у чиновников мэрии.

Евгении Овод ответила заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева. Она сообщила, что благоустройство запоздало из-за заморозков.

«Сердца в обязательном порядке будут содержаться и благоустраиваться. Вы видели прогноз погоды, были заморозки. Из-за этого и высадка цветов в клумбы у нас задерживается. В начале июня сердца будут благоустроены», — сказала Шетнева.

Впрочем, Евгения Овод считает, что конструкции надо не благоустраивать, а демонтировать. Архитектор по образованию, она считает, что они портят облик проспекта.

«Они уродуют вид красивейшего проспекта нашего города. Это безобразие надо убрать», — сказала Овод.

Как заявляли в мэрии Ярославля ранее, конструкции были установлены «за внебюджетные средства».