Москва, 22 мая, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении школьникам горячего питания может быть внесен в Госдуму до 31 мая. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

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Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая уже отметила, что законопроект находится на финальной стадии разработки и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время.

«В рабочем порядке мы затребовали у правительства информацию по рассмотрению проекта закона по детскому питанию. И могу доложить уже сегодня, что все предложения, которые были даны профильными министерствами, нами уже проработаны, учтены. Более того, подготовлена новая редакция закона с учетом этих предложений и новое финансово-экономическое обоснование», — заявила Яровая.

Высокую степень готовность законопроекта подтвердил также и спикер Госдумы.

«Законопроект о горячем питании в школах, чаще всего в начальных классах, в высокой степени готовности. (Вице-премьер) Татьяна Голикова подчеркнула, что до 24 (мая) вообще все заключения по нему должны быть профильными ведомствами сданы», — заявил Володин.

Так, по его словам, законопроект может быть внесен в Госдуму на следующей неделе, то есть до 31 мая.

«Будет возможность … на следующей неделе внести данный законопроект. Но он должен будет включать комплексный подход к решению, понимая, что это горячее питание, где в том числе будут предусмотрены и соки, и молоко, и горячие блюда», — подчеркнул Володин.