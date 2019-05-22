Москва, 22 мая, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В Москве 22 мая открылся плавательный бассейн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавательный бассейн МГСУ

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавательный бассейн МГСУ

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавательный бассейн МГСУ

Спортивный объект расположен на территории Московского государственного строительного университета (МГСУ) на Ярославском шоссе. В открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра бассейна

«Несколько лет назад здесь был построен легкоатлетический манеж. В этом году мы открыли бассейн», — сказал мэр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавательный бассейн МГСУ

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавательный бассейн МГСУ

Строительство плавательного бассейна МГСУ началось в ноябре 2016 года. В здании бассейна общей площадью 4,6 тыс. квадратных метров м расположены две чаши — 25×25 м (10 дорожек, глубина 1,2−1,8 м) и 10×6 м (учебный бассейн, глубина 0,9−1,25 м).

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавательный бассейн МГСУ

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавательный бассейн МГСУ

В помещениях также обустроены зал для спортивно-оздоровительных занятий, медицинский кабинет, раздевалки, душевые и сауна. Объект будет открыт для посещений не только студентам, но и местным жителям.