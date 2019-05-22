Симферополь, 22 мая, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении права получения российского гражданства в упрощённом порядке для отдельных категорий граждан Украины — огромный шаг на пути к полной и окончательной интеграции ЛНР, ДНР в Российскую Федерацию. Такое мнение ИА REGNUM высказал депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

«После принятия указа о предоставлении в упрощённом порядке гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также некоторым категориям крымчан, следующим логичным шагом стал отзыв трёх ранее зарегистрированных законопроектов. Речь идёт об упрощении процедуры получения трудовых патентов гражданами ЛНР и ДНР, о продлении сроков пребывания на территории РФ жителей республик Донбасса, а также законопроект о предоставлении крымчанам, до 2014 года проживавшим в Крыму, права получения гражданства по упрощённой процедуре. Положения этих документов теперь полностью регулируются указами президента», — отметил депутат.

По его словам, для жителей Донбасса этот указ является решением вопроса по существу.

«Начинается не просто новая пятилетка. Это новая эпоха, которая в чём-то, возможно, повторит путь, пройденный Крымом. И мы, в свою очередь, готовы поделиться опытом вхождения в состав РФ. Общаясь с людьми, мы обсудили и дальнейшие перспективы — постепенное переоформление документов, как это происходило в Крыму. Паспорта, СНИЛС, правоустанавливающие документы, водительские права. Это огромный шаг на пути к полной и окончательной интеграции ЛНР, ДНР в Российскую Федерацию», — уверен Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал этот указ глотком воздуха. Представители Украины обвинили Москву в «продолжении агрессии» и вмешательстве в свои внутренние дела.

Об этом: Путин упростил жителям Донбасса получение гражданства РФ