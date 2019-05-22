Кэри, США, 22 мая, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В Fortnite стартовало новое тематическое событие в сотрудничестве с брендом Air Jordan. В обновлении «Fortnite x Jumpman» геймерам предстоит попробовать свои силы в новом игровом режиме, основанном на прыжках и скольжениях, сообщается ролике на YouTube-канале Fortnite.

Fortniteinsider.com «Fortnite x Jumpman»

«Отправляйтесь в район, вдохновлённый видами Бруклина, и покажите, на что вы способны!», — гласит описание к видео.

В «Fortnite x Jumpman» появится новый игровой режим под названием «Экстремальная прогулка». В нём геймерам предстоит перемещаться по улицам города, используя прыжки и скольжения по специальным дорожкам. Геймплейно новый режим напоминает мобильную игру Subway Surfer.

Сообщается, что в разработке нового обновления принимали участие создатели модификаций для Fortnite с никами NoNellaf и Tollmolia. «Fortnite x Jumpman» — проект-коллаборация компаний Epic Games (разработчики игры) и Nike (создатели бренда Air Jordan).

Air Jordan — бренд, разработанный компанией Nike для американского баскетболиста Майкла Джордана. Первые баскетбольные кроссовки Air Jordan поступили в продажу в 1985 году. Кроме баскетбольной обуви, под этим брендом выпускается спортивная одежда и обувь для занятий боевыми искусствами и игры в американский футбол.