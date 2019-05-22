Чебоксары, 22 мая, 2019, 16:08 — ИА Регнум. В Чувашии увеличивают величину прожиточного минимума. В I квартале текущего года в расчёте на душу населения он составляет 9 189 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 22 мая, на заседании республиканского правительства.

Виктор Васнецов. Старик нищий (фрагмент). 1874

Минтруд республики предложил установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по региону и по основным социально-демографическим группам населения за I квартал 2019 года в размере 9 189 рублей. Это на 6,1% больше к уровню IV квартала прошлого года. В абсолютном выражении рост составил 532 рубля.

Что касается социально-демографических групп населения, то величину прожиточного минимума для трудоспособного населения предложено установить с ростом на 6% (или на 555 рублей) — на уровне 9748 рублей. Для пенсионеров данный показатель возрастёт на 5,9% (или на 417 рублей) и достигнет 7 516 рублей, для детей — на 6,8% (или на 587 рублей) и составит 9 226 рублей.

Величина прожиточного минимума рассчитывается ежеквартально на основании. Она влияет на ежемесячные социальные выплаты, в частности, на пособия на ребенка и лицам из числа детей-сирот, выплату в случае рождения третьего и последующих детей, компенсацию для обеспечения полноценным питанием беременных и кормящих женщин.