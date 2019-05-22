Москва, 22 мая, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ЛНР, следует привлечь к ответственности, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, отвечая на вопрос, готов ли он включиться в процесс освобождения восьми боевиков ВСУ, попавших в плен к бойцам Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«На это в первую очередь должна отреагировать власть, — сказал Медведчук. — Если диалог между Киевом и Луганском надо наладить и вмешаться в эту ситуацию, то я, безусловно, к этому готов. Естественно, что со своей стороны и со стороны нашей политической силы я буду пробовать это сделать. Но я подчёркиваю: в стране есть власть и глава государства, который должен инициировать этот опрос. Механизмы такие есть, и их надо задействовать для того, чтобы выяснить — если это была ошибка, если это было недоразумение, то за это надо привлечь к ответственности командиров и начальников, которые это допустили, а людей освободить. И для этого надо сделать всё возможное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы «Операции объединённых сил» (ООС, бывшая АТО — прим. ИА REGNUM ), в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.

Военная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту случившегося и проводит проверку.