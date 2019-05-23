Варшава, 23 мая, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Российское лобби в ЕС очень сильно, полагает председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский. По его словам, в штаб-квартире ЕС сейчас действуют 30 тысяч различных лоббистских групп, и многие из них связаны с Россией. Что стоит за этими заявлениями польского политика, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Качиьнский подчеркивает, что не знает, может ли РФ создать политическую власть в структурах ЕС, но видит «политические образования, действующие в отдельных странах, которые явно связаны с Москвой и получают ее поддержку». В качестве примера он приводит группу Марин Ле Пен.

«Поэтому самый важный вопрос: насколько политика таких образований будет корректироваться Кремлем, если они станут важной силой в ЕС? Одним словом, насколько сильны эти связи и зависимости? … Двинется ли величайшая политическая сила, доминирующая в ЕС, еще дальше влево, объединится ли с «красными» и «зелеными», чтобы самостоятельно удержать власть, или сочтет, что такой альянс был бы рискованным, и признает право на долю во власти таких группировок, как наша?».

Судя по словам политика, Польша понимает, что ЕС может измениться таким образом, что для нее это будет весьма невыгодно. Польша внимательно смотрит на Россию и ее взаимодействие с государствами, видя в ней крупную силу, вопрос о которой состоит в том, насколько она даст своим союзникам возможность выбора, согласится ли на тактические альянсы или возьмет курс лишь на стратегические. Так не хочет ли Качиньский исправить перекос, который возник в результате того, что польское издание Do Rzeczy назвало «однополярной внешней политикой, полностью основанной на том, чтобы оправдать ожидания Соединенных Штатов»?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Смогут ли Варшава и Москва вместе сварить бигос?»