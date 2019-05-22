Дамаск, 22 мая, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, террористы совершили очередную атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. По данным Минобороны РФ, всего в направлении военного объекта из зоны деэскалации «Идлиб» было осуществлено 17 пусков из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Террористы

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В ведомстве отметили, что восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетело.

«Ещё девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы», — говорится в заявлении военного ведомства.

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Также в Минобороны добавили, что с вечера 21 мая боевики осуществляют массированные атаки на войска Сирийской Арабской Республики с использованием техники и РСЗО. В ходе боёв, уточнили в российском ведомстве, сирийскими войсками было уничтожено более 150 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одну попытку нападения на авиабазу Хмеймим террористы «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили вечером 19 мая. В сторону базы с территории зоны деэскалации «Идлиб» было выпущено шесть реактивных снарядов. Все они были уничтожены дежурными силами ПВО. Также была оперативно выявлена и уничтожена точечным ударом установка РСЗО террористов. Никаких повреждений база не получила, пострадавших нет.

Одновременно приблизиться к базе Хмеймим пытались два беспилотных летательных аппарата. Они были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы.