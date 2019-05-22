Екатеринбург, 22 мая, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Результаты опроса о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге станут обязательными для исполнения местными властями. Об этом заявил глава горизбиркома Илья Захаров, говорится на сайте мэрии города.

Дмитрий Красноухов ИА Красная Весна Сквер на Октябрьской площади, Екатеринбург. 21.05.2019

Хотя Захаров и подтвердил, что нормы опроса прописаны в федеральном законе № 131 (а там чётко указано, что результаты такого волеизъявления имеют рекомендательный характер), итоги опроса о храме будут обязательными, утверждает чиновник.

«Его результаты будут обязательно и признаны официально, и подлежащими к исполнению», — сказал глава избирательной комиссии.

Горизбирком может стать организатором опроса: устав Екатеринбурга предполагает такую возможность. Для этого гордума должна возложить соответствующие полномочия на комиссию, добавил Захаров.

Напомним, уже на следующей неделе гордума должна решить, каким образом предстоит узнать мнение екатеринбуржцев о месте для храма Святой Екатерины. Тем временем инициативные граждане из числа защитников сквера уже готовят свою заявку на референдум.