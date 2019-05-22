Москва, 22 мая, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Действующее законодательство Украины не позволяет остановить действие указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, считает Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Я считаю, что указ о роспуске парламента является грубейшим нарушением конституции Украины, — сказал политик. — Я так считаю не только потому, что я профессиональный юрист, но и потому, что я автор этих статей конституции и автор конституционной реформы 2004 года и знаю лучше других, как эти нормы должны применяться. Я считаю, что у него (у Зеленского — прим. ИА REGNUM ) не было оснований для роспуска парламента. А если они и могли появиться, то не раньше июня — после истечения 30-дневного срока, который даёт Верховной раде возможность или восстановить, или создать новую коалицию».

В то же время Медведчук уточнил, что действующее законодательство Украины не позволяет остановить действие президентского указа.

«Мы в оппозиции к господину Зеленскому и политическую борьбу продолжим», — подчеркнул политик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным социологической группы «Рейтинг», идею досрочных парламентских выборов на Украине поддерживает 70% опрошенных.

Наибольшей поддержкой идея досрочных выборов пользуется на юге и востоке Украины — более 80%. В остальных регионах эта цифра не опускается ниже 60%. Против — большинство сторонников «Блока Петра Порошенко» и партии «Солидарность».