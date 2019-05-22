Вашингтон, 22 мая, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Американская компания Raytheon заявила, что ведёт разработку системы лазерной противоракетной обороны. На сегодняшний день лазерные перехватчики уже могут сбивать беспилотные летательные аппараты. Однако мощности для поражения баллистических и гиперзвуковых ракет у них пока недостаточно.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Инженеры Raytheon исследуют идею использования лазерного оружия для поражения ракет. Побудительным мотивом для данной разработки послужили успехи России и Китая в сфере ракетного оружия. Особое беспокойство вызывают гиперзвуковые крылатые ракеты, летящие со скоростью 5М и более.

В основе разработки Raytheon лежит тезис, что лазерный луч всё равно быстрее любой ракеты, т. к. его скорость равна скорости света.

В данном проекте есть ряд очень сложных проблем, от решения которых зависит его успех. Первая проблема заключается в том, что лазерный луч должен быть очень мощным, чтобы «поджарить» ракету. То есть надо создать мощный источник энергии, при этом он должен быть достаточно компактным, чтобы его можно было перемещать.

Созданную энергию необходимо сфокусировать в луч. Значит, необходима оптика, которая способна это сделать и в то же время выдержать высокие температуры. Это вторая проблема.

И третья проблема заключается в том, что лазер может стрелять в условиях прямой видимости. Таким образом, он должен находиться на высокой точке местности, либо в воздухе или космосе. На применение данного оружия оказывают влияние и погодные условия, например, облачность.

Пока же идея компании Raytheon выглядит как очень трудно реализуемая. Кстати, компания входит в список крупнейших подрядчиков Пентагона. С учетом того, как распределяется военный бюджет США, возможно, уже одной этой идеи будет достаточно для получения соответствующего финансирования. ИА REGNUM ранее сообщало об особенностях при получении военных заказов от минобороны США.