Лондон, 22 мая, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Запрет на пластиковые мешалки для напитков, соломинки и ватные палочки на пластиковых ножках вступит в силу в Великобритании в апреле следующего года, сообщает 22 мая CNBC.

Соломинки

«Необходимы срочные и решительные действия для борьбы с пластиковым загрязнением и защиты нашей окружающей среды», — сказал министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув.

По его словам, данные предметы часто используются всего за несколько минут, но им требуется сотни лет, чтобы разрушиться, оказавшись в наших морях и океанах и причинив вред морской жизни.

В конце 2018 года в Великобритании провели опрос, в ходе которого выяснилось, что более 80% респондентов поддержали запрет на распространение и продажу пластиковых соломинок, при этом 90% поддержали запрет на мешалки для напитков и 89% — запрет на ватные палочки.

Изложив детали запрета, в правительстве Великобритании сообщили, что предусмотрят исключения в использовании пластиковых предметов людьми с инвалидностью или медицинскими показаниями. На практике это означает, что если ресторанам и барам не будет разрешено предлагать пластиковые соломинки или «автоматически раздавать их», они смогут предоставить их по запросу.