Париж, 22 мая, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Натали Луазо, глава списка французской партии «Вперед, Республика!» (LREM) на выборах в Европейский парламент, усомнилась в том, что новый референдум по Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, будет иметь «итог не похожий» на результаты 2016 года, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Я не уверена, что новый референдум обязательно будет иметь совсем другой исход. Я боюсь, что результатом снова станет очень разделенная Британия», — отреагировала Натали Луазо.

По словам Натали Луазо, «Великобритания должна идти вперёд, Brexit должен состояться».

Напомним, 21 мая 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила ряд компромиссов, в том числе провести в Палате общин голосование о втором референдуме.