Вашингтон, 23 мая, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Битва США с Китаем вступила в качественно новую фазу после того, как США решили подставить ножку корпорации Huawei, производящей до четверти всего мирового телекоммуникационного оборудования. Какой реакции можно ждать в Китае от этого резкого шага США, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Brücke-Osteuropa Штаб-квартира Huawei

Сила такого оружия, как информационные технологии, очевидна, и в попытке обезопасить себя Китай еще в 2003 году создал Великий китайский файрволл — эффективный блокировщик запрещенного в КНР контента. Но всё изменилось с появлением и распространением смартфона, который для многих людей во всём мире (и в самом Китае, разумеется) стал главным, а то и единственным, устройством для выхода в мировую сеть. А операционная система смартфонов привязана к сервисам Google, которые как раз должны блокировать знаменитый файрволл. И что тут делать? Не запрещать же смартфоны? Значит, идти на послабления, сиречь отступать в информационной войне.

Жесткая мера, предпринятая США, в этом смысле пришлась Китаю как нельзя более кстати. С отказом Google сотрудничать с Нuawei китайский гигант со своими смартфонами на родной операционной системе получит возможность перехватить внутренний рынок, тем самым закрыв брешь в системе информационной защиты.

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