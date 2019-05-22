Калуга, 22 мая, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Электрометаллургический завод нового поколения НЛМК-Калуга (входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК), производитель широкого спектра сортового проката строительного назначения, выпустил семимиллионную тонну стали. Об этом 22 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь НЛМК-Калуга Гульнара Волкова.

Фото пресс-службы НЛМК-Калуга Электрометаллургический завод нового поколения НЛМК-Калуга выпустил семимиллионную тонну стали.

НЛМК-Калуга был запущен в июле 2013 года на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области в непосредственной близости от Москвы, крупнейшего строительного рынка в России. В основе проекта заложена концепция мини-завода, предполагающая создание комплекса электросталеплавильного и прокатного производства рядом с источниками сырья и потребителями готовой продукции.

Технологический процесс построен с применением инновационных решений, которые обеспечивают высокий уровень ресурсосбережения, качества продукции, промышленной и экологической безопасности. Ежегодно предприятие ставит рекорды на уровне лучших мировых практик по объемам выпускаемой продукции и продолжительности серии плавок.

Высококачественная сталь используется предприятием для выпуска около 20 видов и типоразмеров сортового и фасонного проката, либо реализуется на рынке в виде квадратной заготовки.