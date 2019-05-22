Валдай, Новгородская область, 22 мая, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Новая высокоскоростная автомагистраль М-11 (Москва — Санкт-Петербург), значительный участок которой проходит по территории Новгородской области, оказалась не приспособленной для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП.

Mos-spb.com Трасса М-11 в Новгородской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 22 мая, в Валдае, на седьмом открытом форуме прокуратуры Новгородской области, который состоялся в преддверии заседания Госсовета по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров отметил, что на довольно протяжённом участке трассы отсутствует сотовая связь, нет вертолётных площадок для вертолётов МЧС, а из-за небольшого количества технологических развязок для разворота автотранспорта (всего пять на 159 км трассы по территории Новгородской области) скорая помощь не может обеспечить оказание пострадавшим в ДТП экстренной помощи в течение 20 минут.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев отметил, что скорость реагирования на ЧС на действующей части М-11 в 2018 году составляла 1,5−2 часа — так, например, к месту возгорания бензовоза на трассе 1 июля 2018 года первые пожарные расчёты прибыли через 1 час 20 минут. По мнению министра, решением проблемы может стать обустройство площадок для вертолётов МЧС — сейчас им приземляться на М-11 просто некуда. Зиничев также заявил о необходимости наделения службы аварийных комиссаров трассы функциями аварийно-спасательных подразделений, оснащения их первичными средствами спасения, обучения и аттестации.

Зампредседателя правления государственной корпорации ГК «Российские автомобильные дороги» Юрий Байрамов отметил, что обустройство вертолётных площадок на трассе планируется в пределах многофункциональных зон — на протяжении М-11 их будет шесть. При этом, по его словам, вертолёты санавиации могут приземляться на самом дорожном полотне автомагистрали.

По данным Байрамова, в 2018 году, с момента введения нового участка М-11 в эксплуатацию, на трассе произошли 37 ДТП, в которых погибли шесть человек и 59 получили ранения. В 2019 году ДТП с летальным исходом на трассе М-11 не было, 17 человек получили травмы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский участок трассы М-11 был введён в эксплуатацию в июне 2018 года. Протяжённость участка — 159 км. Полностью высокоскоростную автомагистраль, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, планируется построить до конца 2019 года.