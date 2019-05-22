Москва, 22 мая, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Некоторые заявления нового президента Украина Владимира Зеленского напоминают о русской поговорке, наиболее цензурной версией которой является «и невинность соблюсти, и капитал приобрести», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, понятно, что сейчас Зеленский не может себе позволить высказываний, которые будут оценены как пророссийские и предательские, но в то же время не может разочаровывать ту часть своих избирателей, которая связывала с ним надежды на окончание конфликта в Донбассе.

«Но история с референдумом по Брекзиту уже показала, что попытки спрятаться за общественное мнение на самом деле сужают пространство для маневра политиков, и в то же время не заставляют их исполнять волю народа — Британия так до сих пор и не выполнила решение плебисцита», — отметил эксперт.

Да и зачем вообще стране нужен президент, если все важные вопросы будут решаться голосованием — можно и без него обойтись. Так или иначе Зеленскому придется принимать какие-то решения и нести за них ответственность.

«Другой вопрос, что для референдума о переговорах с Россией нужны какие-то козыри или что-то, чем можно пожертвовать в качестве размена. А что такого может предложить России Зеленский или чем напугать», — задаётся вопросом Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения в стране референдума по вопросу переговоров с Россией.

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