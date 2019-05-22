Москва, 22 мая, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Москве и области на 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Жёлтый цвет на прогностической карте соответствует потенциально опасной погоде. В столичном регионе ожидается сильный ветер и гроза. Предупреждение будет действовать с 9 часов 23 мая в течение 12 часов.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 23 мая в Москве будет +13…+15 °C, днем — от +21 до +23 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая синоптики объявили о начале климатического лета в Москве. Ожидается, что первый месяц лета жарким не будет, днём будет в среднем +21…+22 °C

Читайте также: В Москве число жалоб на качество воздуха упало до единиц

А также: Июнь в Москве не будет жарким