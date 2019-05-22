Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербургу 27 мая 2019 года исполнится 316 лет. Поскольку этот день приходится на рабочий понедельник, основные мероприятия по случаю Дня города пройдут в субботу и воскресенье, 25−26 мая. Всего же план праздничных торжеств включает в себя более 220 мероприятий, они начнутся уже 23 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

В этот день в Михайловском манеже откроется XIV Санкт-Петербургский международный книжный салон. В этом году он посвящён столетию писателя Даниила Гранина и Году театра. На книжный форум приглашены писатели, лауреаты престижных литературных премий, представители литературного сообщества. Кроме российских авторов, в Петербург приедут литераторы из Франции, Германии, Канады, Польши, Сербии, Болгарии, Македонии, Грузии, Армении и Белоруссии.

В субботу, 25 мая, на площади Островского начнется полюбившийся горожанам традиционный Фестиваль мороженого. 24 и 25 мая в Петербурге пройдет первый Международный фестиваль SPbTransportFest. 25 мая состоится V Петербургский международный парад ретро-транспорта, в котором будут участвовать более 200 автобусов, троллейбусов, трамваев и автомобилей. На 26 мая в городе назначен ежегодный Большой велопарад.

Воскресенье станет главным днем торжеств по случаю очередного дня рождения города. В 13:00 на Невском проспекте начнется парад барабанщиков, участники которого попытаются поставить мировой рекорд для Книги рекордов Гиннесса, исполнив массовое барабанное крещендо.

Затем по Невскому проспекту проследуют роллеры, скейтеры, bmx-райдеры. Завершит дневную праздничную программу премьера песни в исполнении финалиста первого сезона шоу «Песни» на ТНТ Джея Мара.

Безусловно, главным событием Дня города станет гала-концерт звезд мировой оперы «Классика на Дворцовой», который начнется в 21:00 мск. Примой этого зрелища будет народная артистка России Анна Нетребко. Компанию ей составят народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, баритон Алексей Лавров, приглашенная солистка Большого театра Мария Мудряк, солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева и другие исполнители.

Все выступления прозвучат в сопровождении Симфонического оркестра Михайловского театра под управлением Михаила Татарникова, а также артистов Театра балета им. Леонида Якобсона, театра Аллы Духовой TODES и других хореографических групп.

В 23:30 стартует новый сезон звукового шоу «Поющие мосты» на Адмиралтейской набережной. В исполнении оркестра «Северная симфония» прозвучит увертюра к опере «Руслан и Людмила» и «Вальс-фантазия» Михаила Глинки, полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского, увертюра Исаака Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта», вальс из балета «Золушка» Сергея Прокофьева и другие произведения. В концерте примут участие солисты театра «Мюзик-холл», а также Оперный хор.

В финале празднования Дня города на Адмиралтейской и Дворцовой набережных развернется большое мультимедийное шоу. Объектом для 3D-проекций станет разводная часть Дворцового моста. В исполнении известного скрипача Эдвина Мартона прозвучит композиция Peter Sanktus, написанная специально к этому событию. После чего гости праздника увидят выступление акробатов и светопиротехническое шоу. Завершится предпраздничный воскресный день фейерверком в акватории Невы.

Собственно в День основания Санкт-Петербурга, 27 мая, пройдет традиционное возложение цветов к памятнику Петру Первому (Медный всадник) на Сенатской площади. Цветы возложат и к надгробью Петра I в Петропавловском соборе. В 12:00 в честь Дня города состоится торжественная церемония полуденного выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В 19:00 в БКЗ «Октябрьский» состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.