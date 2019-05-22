Москва, 22 мая, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий нормы ухода от использования договоров долевого участия и перехода на счета эскроу (проектное финансирование строительства), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По действующим сегодня нормам, с 1 июля 2019 года все застройщики должны полностью уйти от долевого строительства и начать работу по системе проектного финансирования, то есть с использованием эксроу-счетов. Однако в ходе обсуждения реализации таких норм, выяснилось, что не все застройщики смогут перевести все свои объекты на новые правила. Так, как ранее говорит замминистра строительства Никита Стасишин, если переводить на новую систему финансирования проекты, которые должны завершиться в ближайшие два года, то стройка таких объектов может заморозиться.

Поэтому авторы законопроекта устанавливают, что часть застройщиков смогут и дальше работать по ДДУ. Для этого необходимо, чтобы региональные власти выдали таким застройщика заключение о степени готовности объекта к переходу на счета эскроу или, наоборот, возможности застройщика завершить объекты без перехода на проектное финансирование.

Кроме того, законопроект направлен на разрешение проблемы обманутых дольщиков. Так, авторы законопроекта предлагают разрешить регионам создавать региональные фонды, которые получат исключительное право достраивать такие объекты. Они будут финансироваться из средств федерального и регионального бюджетов, а также из средств Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, куда каждый застройщик отчисляет средства со своих объектов.

Расчеты по таким объектам будут проводиться через уполномоченный банк — им предлагается считать банк «ДОМ.РФ» (Единого института развития в жилищной сфере).

Помимо этого, законопроект также прописывает правила передачи квартир, чтобы навсегда решить проблему двойных продаж одной и той же квартиры разным людям. Если закон будет принят, то в случае двойной продажи квартиры она достанется тем гражданам, чей договор был первым зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Те граждане, которым квартира не досталась, получат за нее денежную компенсацию.

В России около 200 тыс. обманутых дольщиков, сообщил в ходе дискуссии депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.