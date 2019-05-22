Бишкек, 22 мая, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Есть вероятность того, что Киргизия может остаться без поставок бензина из Казахстана, поскольку автомобильное казахстанское топливо может быть направлено на другие рынки, пишет «24.kg».

(сс)Falkenpost Бензин

По информации ассоциации нефтетрейдеров Киргизии, это может произойти из-за того, что представители киргизской стороны всё еще не завершили переговоры с коллегами из Казахстана.

«За время затянувшихся переговоров с нашим правительством казахстанская сторона успела согласовать вопрос об экспорте нефтепродуктов за пределы ЕАЭС — в Узбекистан, в Таджикистан и в Афганистан. Поэтому Киргизия может остаться без казахского бензина», — утверждают в ассоциации.

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Также нефтетрейдеры отмечают, что 25% импортируемого в Киргизию бензина и дизтоплива реализуется нелегально, сообщает «Knews».

При этом используются две основные «теневые схемы» — реализация автомобильного топлива без пробития кассового чека и контрабанда ГСМ из Казахстана, в том числе под видом различных химвеществ, не облагаемых акцизным и другими налогами.

Для борьбы с этим негативным явлением предлагается внедрить электронную автоматизированную системы учета и контроля нефтепродуктов на всех АЗС с online-передачей данных на сервер налоговой службы, ввести маркировку всех ввозимых и производимых нефтепродуктов для защиты от контрафакта и проводить государственную лотерею — чтобы стимулировать граждан брать чеки при покупке топлива на АЗС.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия ежемесячно импортирует в среднем от 70 тысяч до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребности республики в нефтепродуктах на 90% покрываются за счет поставок из России и Казахстана. Остальные 10% — за счет производства на местных нефтеперерабатывающих предприятиях.

Отметим, что Россия в 2019 году обеспечит беспошлинную поставку в Киргизию 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн авиатоплива и 50 тысяч тонн сырой нефти.

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