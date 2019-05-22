Рига, 22 мая, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Парламент Латвии рассматривает поправки к закону «О международных и национальных санкциях», предусматривающие ужесточение ответственности за нарушение санкций Совета Безопасности ООН, ЕС и НАТО, сообщает новостной портал bb.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

Согласно поправкам, для улучшения работы по контролю за применением санкций правительство Латвии должно будет создать специальный координационный совет по санкциям.

Также нововведения предусматривают, что в случае санкционного режима по отношению к какому-то субъекту все компетентные учреждения (например, банки) будут обязаны заморозить все денежные средства и финансовые инструменты данного субъекта незамедлительно и без предупреждений. В случае если кредитное учреждение нарушает положение санкционного закона, то оно будет оштрафовано в размере до 10% от общего годового оборота. В Латвии минимальный штраф может составлять более 5 млн евро.

Лица и компании под санкциями, согласно поправкам, также не смогут зарегистрировать или получить имущество в публичных регистрах. Запрещается заключать договоры с компаниями, находящимися под санкциями, а ранее заключённые необходимо разорвать.

Как пишет портал Baltijas Balss, поправки к закону принимаются для расширения «санкций против России из-за Крыма».

«Сейм Латвии обложит Крым новыми штрафами», — пишет издание.