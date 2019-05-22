Вашингтон, 23 мая, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Тема китайских шпионов в США очень популярна, тем более что данных методов не чураются обе стороны. Отсюда мнение, что атаку на Huawei заказал Белый дом компании Google, и всё потому, что в аппаратуре Huawei нашли шпионские закладки. Что стоит за переходом США на следующий уровень битвы против Китая, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

VistaCraft Компания Huawei

Цифровые технологии — один из столпов современного мира, здесь — всё, от интернета до бортовых компьютеров, от промышленных роботов до космических спутников. А этот кит, в свою очередь, покоится на пяти процессорах, которые производят американские корпорации Intel, AMD, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. В итоге лидировать в продаже готовых устройств может кто угодно, но огромная часть себестоимости — американские микросхемы. Так было до 2014 года, когда Huawei ворвался на мировой рынок быстро и коварно. Всего за 5 лет китайская компания, еще в 2015-м занимавшая 47-е место самих дорогих брендов мира (первая тройка — Apple, Google и Samsung), вышла на годовой доход в $61 млрд, и уже в 2016 у нее были офисы и заводы практически во всех странах мира. В 2018-м темп роста еще сильнее ускорился, по итогам II квартала смартфонов Huawei было продано больше, чем Apple, причем если ключевой рынок Apple — Китай, то китайцы впереди практически везде.

А потом Huawei перешел на собственную линейку процессоров Kirin. На данный момент уже треть продуктов игрока, контролирующего треть мирового рынка смартфонов, не зависит от американских процессорных корпораций. И дело не только в деньгах (хотя деньги немалые — совокупная капитализация упомянутой американской пятерки превышает $3 трлн), но и в американском контроле. Если такого врага не уничтожить срочно, то перспектива капитуляции станет вопросом ближайших нескольких лет. А ну как за Huawei потянутся и другие, вдохновленные разработкой собственных процессоров?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «США пытаются убить Huawei пока еще не поздно».