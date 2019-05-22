Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Общественная палата Санкт-Петербурга 22 мая официально обратилась к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы города, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Как говорится в заявлении совета Общественной палаты, ее представители за последние полгода неоднократно встречались с Александром Бегловым и убедились в том, что он является подходящим кандидатом на пост главы Северной столицы.

«На каждой из этих встреч он демонстрировал исключительное понимание приоритетов развития города, настойчивость в стремлении решить наиболее острые проблемы. Но самое главное для нас — это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан», — заявляют общественники.

«Совет Общественной палаты на своем заседании единогласно выступил за то, чтобы предложить Александру Дмитриевичу Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении совета Общественной палаты.

Авторы обращения уверены, что выражают мнение большинства горожан, и призывают петербуржцев поддержать инициативу о выдвижении Беглова в губернаторы.

Обращение уже направлено в адрес врио губернатора. Как стало известно, с аналогичным предложением к Александру Беглову обратились ветеранские организации Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Законодательное собрание Санкт-Петербурга намерено официально назначить дату выборов губернатора на единый день голосования. В этот же день пройдут выборы муниципальных депутатов города.